Події

13:52 26.02.2022

Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

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Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

Найближчої доби погоду України визначатиме область високого тиску, лише вночі на сході, вдень у Карпатському регіоні очікуються невеликі опади, повідомив Укргідрометцентр.

У неділю без опадів, лише вночі на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 9°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 27 лютого найвища температура вдень була 15,8 у 2008 р., найнижча вночі -22,7 у 1928 р.

У понеділок, 28 лютого, на Закарпатті, Карпатах та Прикарпатті невеликий мокрий сніг, удень на крайньому півдні помірний дощ; на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр
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