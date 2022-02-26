Події

13:50 26.02.2022

Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

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Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

Естонія вирішила закрити свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

"Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - заявив у суботу порталу телерадіомовлення ERR через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас (Taavi Aas).

"Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", - додав Аас у своєму коментарі.

Теги: #авіапростір #естонія
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