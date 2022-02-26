Події

13:25 26.02.2022

Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

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Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

Рятувальники Броварського району спільно з волонтерами проводять розбирання завалів, що виникли внаслідок обстрілу військового містечка у селищі Калинівка, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На місці події працює 6 осіб особового складу та 2 одиниці техніки від ДСНС. У разі загрози особовий склад буде відведено на безпечну відстань", - зазначається у повідомленні.

 

Теги: #дснс #київська_область
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