Україна просить МКЧХ допомогти вивезти тіла мертвих російських солдатів до Росії

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) допомогти вивезти тіла мертвих російських солдатів до Російської Федерації, повідомляє віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми звертаємось до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла мертвих російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів залишили територію України та поїхали до Російської Федерації", - сказала Верещук на брифінгу в суботу.

Вона наголосила на важливості того, щоб у Росії знали про кількість загиблих в Україні солдатів.

"Ми звертаємося до росіян: зробіть так, щоб тіл ваших синів та чоловіків було менше, інакше їх буде тисячі", - додала Верещук.