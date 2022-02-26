Події

09:43 26.02.2022

За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

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За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

Заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що російські війська не завдають ударів по цивільному населенню, є фейком, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Розмови Путіна про те, що він ніколи не веде війну проти цивільного населення, і українці нібито прикриваються живим щитом із жінок і дітей, є абсолютним фейком. Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в місті Києві, столиці України. Більше того, протягом останньої доби щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури було пошкоджено саме російськими військами та саме російськими військовими", - сказав у розміщеному в Телеграм-каналі відеозверненні пресслужби МВС спікер-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Як повідомлялося, вранці 26 лютого в багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд, попередньо жертв і постраждалих немає. На місці вибуху відбувається евакуація мешканців, оглядається територія щодо можливих загиблих.

 

Теги: #мвс #війна #інфраструктура #денисенко
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