Настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію й ухвалити рішення про членство України в ЄС - Зеленський у розмові з Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем, наголосив, що настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив із Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - написав Зеленський у Twitter у суботу вранці.