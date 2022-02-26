Зеленський: Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати Україну!
Президент України Володимир Зеленський спростував фейки про те, що він нібито закликає українську армію скласти зброю.
"У мережі дуже багато з'явилося фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так! Я тут. Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати!", - повідомив Зеленський у Телеграмі в суботу.
Відеоролик із заявою глава держави записав із вул. Банкової (Київ) на тлі знаменитого Будинку із химерами - однієї з будівель Офісу президента.