Події

08:30 26.02.2022

Зеленський: Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати Україну!

1 хв читати
Зеленський: Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати Україну!

Президент України Володимир Зеленський спростував фейки про те, що він нібито закликає українську армію скласти зброю.

"У мережі дуже багато з'явилося фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так! Я тут. Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати!", - повідомив Зеленський у Телеграмі в суботу.

Відеоролик із заявою глава держави записав із вул. Банкової (Київ) на тлі знаменитого Будинку із химерами - однієї з будівель Офісу президента.

 

Теги: #президент #звернення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 26.02.2022
Байден розпорядився терміново надати Україні фінансову допомогу на військові потреби

Байден розпорядився терміново надати Україні фінансову допомогу на військові потреби

23:00 25.02.2022
Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні

Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні

11:23 25.02.2022
ВР вимагає від гарантів із Будапештського меморандуму терміново діяти для припинення російської агресії

ВР вимагає від гарантів із Будапештського меморандуму терміново діяти для припинення російської агресії

10:21 25.02.2022
Зеленський залишається в Києві

Зеленський залишається в Києві

09:10 24.02.2022
Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та робити все необхідне для підтримання військових

Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та робити все необхідне для підтримання військових

06:08 24.02.2022
Байден пригрозив Росії притягненням до відповідальності за дії щодо України

Байден пригрозив Росії притягненням до відповідальності за дії щодо України

20:59 23.02.2022
Бізнес проявив єдність у підтримці президента та армії - голова Dragon Capital після зустрічі в ОП

Бізнес проявив єдність у підтримці президента та армії - голова Dragon Capital після зустрічі в ОП

20:29 23.02.2022
Ніхто не має наміру зупиняти інвестиції в Україні - Тігіпко після зустрічі з президентом

Ніхто не має наміру зупиняти інвестиції в Україні - Тігіпко після зустрічі з президентом

19:59 23.02.2022
Зустріч Зеленського з великим бізнесом була результативною, почули один одного

Зустріч Зеленського з великим бізнесом була результативною, почули один одного

18:40 23.02.2022
Звернення українця Антона Геращенка до росіян

Звернення українця Антона Геращенка до росіян

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПІД ЧАС РАНКОВОГО ОБСТРІЛУ В КИЄВІ СНАРЯД ВЛУЧИВ У БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА ПРОСПЕКТІ ЛОБАНОВСЬКОГО

Втрати російських військ в Україні на ранок суботи – близько 3500 убитих та близько 200 полонених

Київська ГЕС під контролем українських збройних сил

Україна не матиме слабких позицій на переговорах з Росією - Подоляк

Усі атаки російських військ у ніч на 26 лютого були абсолютно професійно відбиті – Подоляк

ОСТАННЄ

ПІД ЧАС РАНКОВОГО ОБСТРІЛУ В КИЄВІ СНАРЯД ВЛУЧИВ У БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА ПРОСПЕКТІ ЛОБАНОВСЬКОГО

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 432,9 млн

У Києві оголошено чергову повітряну тривогу

Втрати російських військ в Україні на ранок суботи – близько 3500 убитих та близько 200 полонених

Київська ГЕС під контролем українських збройних сил

Зеленський висловив подяку членам Ради безпеки ООН, які проголосували за резолюцію засудження РФ

Україна не матиме слабких позицій на переговорах з Росією - Подоляк

Усі атаки російських військ у ніч на 26 лютого були абсолютно професійно відбиті – Подоляк

Зеленський подякував Дуді та польському народу за допомогу

ЄС затвердив другий пакет санкцій для Росії, раніше схвалений лідерами Євросоюзу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА