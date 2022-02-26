Зеленський висловив подяку членам Ради безпеки ООН, які проголосували за резолюцію засудження РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку державам-членам Ради Безпеки ООН, які проголосували за резолюцію засудження РФ.

"Я вдячний усім членам Ради Безпеки ООН, які проголосували за зупинку віроломного нападу Росії на Україну та Статут ООН. Вето РФ – кривава пляма на її табличці в Раді безпеки, карті Європи та світу. Антивоєнна коаліція має діяти негайно!", – написав Зеленський у Twitter.

Він наголосив, що в той час, коли Росія продовжує наступ на Київ, співавторами проєкту резолюції виступила безпрецедентна кількість держав – членів ООН.

"Це говорить: мир із нами, правда з нами, перемога – за нами!", - зазначив президент.

Раніше на підтримку проєкту Резолюції проголосували 11 країн, включно з США та Францією. Три країни, зокрема Китай та Індія, утрималися. Росія, яка має право вето, проголосувала проти.

Проєкт резолюції був підготовлений США та низкою інших країн. Він засуджує агресію Росії проти України, вимагає виведення сил РФ із України, а також скасувати визнання незалежності республік Донбасу.

У ньому підтверджується відданість Радбезу ООН "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах, визнаних міжнародним співтовариством кордонів".