26 лютого: Яке сьогодні свято

26 лютого відзначають Всесвітній день неквапливості, Всесвітній день фісташок та Всесвітній день шаблековтачів. В Україні – День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У Португалії початок карнавалу, в Чехії – Масопуст (Масляна), у Кувейті – День визволення, а в США День розповідання казок та День особистого шеф-кухаря. У православних - Вселенська батьківська (м'ясопустна) субота, а за народним календарем - Мартиніанів день. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

День опору окупації Криму – пам'ятна дата, встановлена у 2020 році на честь проведення мітингу кримських татар та українців у 2014 році в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України.

Міжнародний день неквапливості

Міжнародний день неквапливості або День повільності – оригінальне свято, придумане італійцями у 2007 році, яке незабаром набуло статусу міжнародного. Його мета – закликати людей нікуди не поспішати та насолоджуватися кожним моментом життя.

День визволення Кувейту

День визволення від іракської окупації відзначає Кувейт. Починаючи з 1991 року, відзначається як офіційне національне свято.

Церковне свято

26 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Мартиніана, преподобних Зої та Фотинії (Світлани), преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського, благовірного князя Костянтина Острозького, преподобного Стефана, в чернецтві Симеона, царя Сербського, Мироточів.

У народі 26 лютого відзначався Мартиніанів день. Люди шанували святого Мартиніана як приборкувача пристрастей. Цього дня йому молилися і просили про зміцнення сім'ї та звільнення від гріховних спокус.

Ще цього дня:

1878 – У Львові розпочався судовий процес над українським письменником Іваном Франком;

1886 – У Горлівці (Донбас) отримали першу в Російській імперії ртуть;

1921 – Засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 – Винахідником Робертом Вотсоном-Воттом проведено перші випробування радара;

2014 – У Криму над будівлею Верховної Ради республіки було піднято російський прапор, після чого з'явилися перші барикади та було закрито в'їзд з боку материкової України.

Іменини: Світлана, Зоя, Стефан, Семен, Артем, Євген, Ганна, Тимофій, Злата.