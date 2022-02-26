Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку – Попеску

Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку, повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"На сьогодні Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та 430 заяв про надання притулку", - написав Попеску у Twitter.

Він зазначив, що молдавська влада робить усе можливе, щоб розмістити біженців і надати їм необхідну підтримку.