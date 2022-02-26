Події

07:05 26.02.2022

Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку – Попеску

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Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку – Попеску

Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку, повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"На сьогодні Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та 430 заяв про надання притулку", - написав Попеску у Twitter.

Він зазначив, що молдавська влада робить усе можливе, щоб розмістити біженців і надати їм необхідну підтримку.

 

 

 

 

 

Теги: #молдова #україна #біженці
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