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06:23 26.02.2022

Японія та Австралія розробляють санкції щодо Білорусі за підтримку агресії РФ в Україну - ЗМІ

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Японія та Австралія розробляють санкції щодо Білорусі за підтримку агресії РФ в Україну - ЗМІ

Японія погоджує запровадження санкцій проти Білорусі за підтримку Росії у проведенні спеціальної військової операції в Україні, повідомляє агентство Jiji з посиланням на інформовані джерела.

"Японія сьогодні розпочала координацію дій щодо запровадження економічних санкцій щодо Білорусі", - повідомили агентству кілька урядових чиновників.

Тим часом, Австралія також робить кроки щодо запровадження санкцій щодо ключових фігур у білоруському уряді.

Як заявила глава МЗС Австралії Маріс Пейн під час прес-конференції, влада Австралії розпочала розробку "санкцій щодо ключових фігур у білоруському уряді, які сприяли вторгненню військ РФ в Україну".

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про санкції проти 24 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони Віктора Хреніна, за підтримку військової операції Росії в Україні.

"Міністерство фінансів США продовжує завдавати збитків військовим і фінансовим можливостям Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій. Крім того, завдяки взаємозв'язку між двома країнами дії Мінфіну, вжиті сьогодні проти Росії, також завдадуть серйозних економічних збитків режиму Лукашенка", - йдеться у заяві глави Мінфіну Джаннет Йеллен .

Під санкції, зокрема, потрапили два білоруські державні банки - Белінвестбанк і Банк Дабрабут.

Обмежувальні заходи, крім Хреніна, запроваджуються проти держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

Теги: #японія #санкції #австралія
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