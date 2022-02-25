Події

23:28 25.02.2022

Російські військові обстріляли військовий аеродром Кульбакіне у Миколаївській області

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Російські військові обстріляли військовий аеродром Кульбакіне у Миколаївській області

Збройні сили Російської Федерації обстріляли військовий аеродром Кульбакіне та низку інших об'єктів у Миколаївській області.

"Обстрілюють військову інфраструктуру: Кульбакіне, аеропорт, склад ПММ, Херсонське шосе 100, залізничний склад. І у бік Жовтневого", - заявляє голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Кім у відеозверненні, розміщеному на сторінці у Facebook.

Також в ефірі телеканалу "Рада" повідомили, що на Миколаївщині горить нафтобаза в Кульбакиному - склади паливно-мастильних матеріалів, - хлібозавод та заправка.

"У нас є два підтвердження: удар по Кульбакіному підтвердив голова Миколаївської ОДА, і наша колега-журналіст із Миколаєва каже, що горить аеродром", - заявили ведучі в телеефірі "Ради" у п'ятницю ввечері.

 

Теги: #аеродром #миколаївська_область
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