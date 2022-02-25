Україна та Росія консультуються про місце й час переговорів

Україна і Росія проводять консультації щодо місця та часу проведення переговорів, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Вітаю колеги! Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу", – написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що "швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя".