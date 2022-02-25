Мінреінтеграції опублікувало поради громадянам, необхідні при перетині кордону з сусідніми державами на заході України

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало поради громадянам, які необхідні при перетині кордону із сусідніми державами на заході України.

"Якщо ви вирішили перетнути кордон із країнами-сусідами на заході України, просимо, за можливості, врахувати наступну інформацію", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що у своїх прикордонних регіонах Республіка Польща розгортає пункти допомоги громадянам України. Зокрема організує місця тимчасового проживання. За додатковою інформацією про розміщення на території Польщі необхідно звертатися до посольства України в Польщі.

Також у трьох прикордонних областях Угорщини виділено готелі для розміщення громадян України. У разі відсутності документів при перетині надаватиметься статус біженця. Усі пункти пропуску на українсько-угорському кордоні працюють у штатному режимі.

Перетин кордону з Румунією можна здійснити як за закордонними, так і за внутрішніми паспортами. Якщо з вами діти або відсутній паспорт, перепустка здійснюється за свідоцтвом про народження або іншими ідентифікаційними документами. За додатковою інформацією про розміщення на території Румунії необхідно звертатись до посольства України в Румунії.

"Просимо звернути увагу, що наразі існує ускладнення перетину на українсько-польському кордоні, натомість пункти пропуску, розташовані в Закарпатській області, працюють у штатному режимі, черг не спостерігається", - йдеться у повідомленні.