Понад 30 учасників акції проти російського вторгнення в Україну заарештували, майже 100 оштрафовано у Петербургу

Декілька сотень справ про участь в акції проти російського вторгнення в Україну 24 лютого надійшло до судів Петербурга, повідомляє у п'ятницю об'єднана пресслужба судів міста.

"Загалом надійшло 319 матеріалів, рішення прийнято у 203", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як випливає з наданих пресслужбою даних, понад 30 осіб заарештовано на строк до 15 діб. Майже сто правопорушників оштрафовано на суми від 5 до 15 тис. рублів. Ще двоє покарані обов'язковими роботами.

Крім того, суди відклали розгляд понад десяти справ, понад 40 матеріалів повернули укладачам та припинили провадження у 27.

Дії правопорушників кваліфіковані за частинами 1 та 2 статті 20.2.2 КоАП РФ (організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку) та частини 2 статті 20.2 КоАП РФ (організація або проведення публічного заходу без подачі повідомлення).

За інформацією пресслужби, з протоколів випливає, що у неузгодженій акції брали участь щонайменше тисяча людей. Вони не дотримувалися санітарних норм і правил (а саме соціальної дистанції) і заважали проходу городян до метро, житлових приміщень, створювали перешкоди руху.

Масова акція пройшла в Петербургу напередодні на Невському проспекті біля Гостиного двору.