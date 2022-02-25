Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що ситуація зараз для Києва загрозлива, російські війська впритул підійшли до міста.

"Друзі! Ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, до ранку, буде дуже складною. Російські війська - впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи", - написав він у своєму Телеграм-каналі в п'ятницю.

Він також наголосив, що в столиці взято під охорону та особливий контроль мости. Там чергує військова техніка та бійці Збройних сил України.

"Також обладнують блокпости не лише на основних в'їздах до міста. Але й установлюють блоки, які перекривають рух біля стратегічних об'єктів поблизу столиці. Ми робимо це для захисту Києва", - наголосив мер.

Також він поінформував, що для оборони столиці від російських військ уже на 100% укомплектовано 112 бригад територіальної оборони Києва. Окрім того, вирішується питання створення додаткових підрозділів захисників Києва.

"І я дякую жителям міста за їхню готовність стати на захист столиці та країни разом з іншими підрозділами Збройних сил та силами правопорядку", - подякував Кличко.

Крім того, міський голова закликав сповіщати правоохоронців, "якщо ви бачите на будинках, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки".

"Або самі фарбуйте або засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню противника. Жителів багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність міток. Практично недавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них та оперативно самі почали фарбувати мітки диверсантів", - повідомив він.