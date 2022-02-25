Події

20:53 25.02.2022

Кулеба: Мобільні оператори низки країн скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

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Кулеба: Мобільні оператори низки країн скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

Мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини скасували плату за телефонні дзвінки в Україну, - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини скасували плату за телефонні дзвінки в Україну. Такий крок – вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом", - написав Кулеба в Facebook у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #світ #мобільний_звязок
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