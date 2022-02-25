Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану встановив третій рівень охорони у морських та річкових портах України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Порти України переходять під посилену охорону. Кабінет Міністрів встановив рівень охорони ІІІ у морських та річкових портах України, портових засобах, суднах, які мають право плавання під Державним прапором України на період дії воєнного стану", - сказав Шмигаль на брифінгу у п'ятницю у Києві.