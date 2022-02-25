Події

19:40 25.02.2022

Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

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Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану встановив третій рівень охорони у морських та річкових портах України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Порти України переходять під посилену охорону. Кабінет Міністрів встановив рівень охорони ІІІ у морських та річкових портах України, портових засобах, суднах, які мають право плавання під Державним прапором України на період дії воєнного стану", - сказав Шмигаль на брифінгу у п'ятницю у Києві.

Теги: #україна #охорона #порти
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