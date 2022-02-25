"Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом, продовжує евакуацію населення

"Укрзалізниця" з міркувань безпеки пасажирів скасовує з 25 лютого приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом.

Зокрема, скасовуються такі поїзди, як №7057 Харків - Бахмут, №7096 Бахмут - Харків, №7088 Костянтинівка - Харків, №7087 Харків - Костянтинівка.

"Відправлення поїздів із Києва плануються за розкладом, проте через ситуацію все швидко змінюється - будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями на каналах "Укрзалізниці" у Facebook і Telegram", - зазначила компанія.

Водночас компанія продовжує евакуювати людей, зокрема з Києва.

"Підтримуємо гуманітарний коридор: 3-4 тис. осіб вивозимо за годину: жінки, діти переважно. Вокзал "Київ Пасажирський". Тих, хто справді потребує", - заявив член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook.

Вимоги дотримання карантинного режиму для посадки в поїзди пом'якшені. Пріоритет у посадці надається дітям, жінкам та літнім людям.