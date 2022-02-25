Події

19:04 25.02.2022

ЄБРР у відповідь на українські події може призупинити доступ РФ та Білорусі до ресурсів банку

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ЄБРР у відповідь на українські події може призупинити доступ РФ та Білорусі до ресурсів банку

Європейський банк реконструкції та розвитку може "зупинити або модифікувати" доступ Росії та Білорусі до ресурсів ЄБРР.

Як ідеться у повідомленні банку, у п'ятницю відбулося засідання ради директорів, присвячене подіям в Україні. Представники країн-акціонерів погодилися з тим, що ЄБРР має вжити заходів до РФ і Білорусі.

Менеджмент надасть конкретні пропозиції раді директорів наступного тижня. Фінальне рішення має бути затверджено радою керуючих.

Теги: #україна #росія #єбрр
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