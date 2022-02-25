Події

19:03 25.02.2022

Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

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Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

Американська авіакомпанія Delta Airlines призупинила співпрацю з російською авіакомпанією "Аерофлот" у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну, повідомляє видання Politico.

"Delta відкликала код-шерингові послуги, які виконуються спільно з російськими авіалініями "Аерофлот", рішення набуває чинності негайно", - заявив представник компанії газеті.

Рано-вранці 24 лютого військові сили РФ вторглися в Україну. Західні країни у відповідь на це впровадили санкції проти Росії. Зокрема, Велика Британія впровадила обмежувальні заходи для "Аерофлоту".

Теги: #сша #співпраця #росія #авіакомпанія
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