Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

Американська авіакомпанія Delta Airlines призупинила співпрацю з російською авіакомпанією "Аерофлот" у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну, повідомляє видання Politico.

"Delta відкликала код-шерингові послуги, які виконуються спільно з російськими авіалініями "Аерофлот", рішення набуває чинності негайно", - заявив представник компанії газеті.

Рано-вранці 24 лютого військові сили РФ вторглися в Україну. Західні країни у відповідь на це впровадили санкції проти Росії. Зокрема, Велика Британія впровадила обмежувальні заходи для "Аерофлоту".