Події

16:39 25.02.2022

У Вишгородському районі внаслідок ворожого авіаудару загинули четверо мирних жителів, поранено 15 людей - Київська ОДА

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У Вишгородському районі внаслідок ворожого авіаудару загинули четверо мирних жителів, поранено 15 людей - Київська ОДА

Станом на цей момент підтвердилася інформація про чотирьох убитих та понад 15 поранених внаслідок авіаудару по мирних мешканцях у Мар'янівці у Вишгородському районі, повідомляє Київська обласна державна адміністрація (ОДА).

"На жаль, маємо втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - наводить слова голови ОДА Олексія Кулеби пресслужба у Facebook.

Він зазначив, що кількість жертв серед мирного населення області уточнюється. Загалом ситуація у Київській області повністю контрольована.

В ОДА повідомили, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча - Гостомель - Ірпінь.

"Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, противник залишив техніку і відступив. На в'їзді до Вишгорода сили Національної гвардії України, Національної поліції і Територіальної оборони мужньо відбивають наступ російського окупанта.

На Бориспільському напрямку - спокійно, жодних бойових дій там не ведеться.

Теги: #жертви #війна #вишгород
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