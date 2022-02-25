Пошкоджений обстрілом газогін у Новолуганську відновлено, газопостачання відновлено - "Нафтогаз"

Газогін у Новолуганську, що належить до зони діяльності АТ "Донецькоблгаз", пошкоджений обстрілом, відновлено, газопостачання відновлено, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз" в оперативному зведенні вдень у п'ятницю.

Водночас, згідно з повідомленням, зупинено роботу Південно-Граківської, Борисівської та Північно-Коробчинської установок комплексної підготовки газу (УКПГ) в Чугуївському районі та Святогірської УКПГ в Ізюмському районі Харківської області, їхніх співробітників евакуйовано.

Раніше повідомлялося, що було зупинено роботу низки УКПГ поблизу лінії зіткнення.

Інші об'єкти "Нафтогазу" та служби для споживачів працюють у штатному режимі, зазначили в пресслужбі.