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16:27 25.02.2022

Команду підбитого російськими військовими молдовського бункеровщика направлено в лікарню Чорноморська - Мінінфраструктури

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Команду підбитого російськими військовими молдовського бункеровщика направлено в лікарню Чорноморська - Мінінфраструктури

Постраждалу команду бункеровщика "Міленіум Спіріт" (прапор Молдови) направляють до лікарні Чорноморська, двоє у важкому стані.

"До порту Чорноморськ надійшла команда від Морської пошуково-рятувальної служби - забезпечити причал каретами швидкої для надання допомоги 10 членам екіпажу т/х Millennial Spirit. Двоє членів екіпажу у важкому стані, зокрема, капітан судна обгорів, у нього зламана рука. Інші - в задовільному стані", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

О 14:15 потерпілих доставлено в порт Чорноморськ. Їх вивозять швидкими в місцеву лікарню. Бункеровщик на якорі. Ситуація контролюється.

За інформацією служби капітана порту Одеської філії Адміністрації морських портів України, влучення ракет сталося о 12:10 на якірній стоянці 355. Судно перевозило 600 тонн мазуту й дизеля на борту.

"Судно, за попередніми даними, було обстріляно російським військовим кораблем. Одна ракета потрапила в надбудову, інша - в міндель. Сталося займання, яке могло в разі вибуху призвести до екологічної катастрофи. Члени екіпажу опинилися у воді та запросили допомогу".

Для гасіння пожежі до бункеровщика направлені буксири "Бриз-1", "Вікторі", "ПК-888", "КПЛ-99", для порятунку екіпажа - SAR 02.

Як повідомлялося, молдовський бункеровщик за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Теги: #команда #лікарня #бункеровщик
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