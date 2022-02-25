Події

15:25 25.02.2022

Втрати військ РФ за 25 лютого становлять понад тисячу осіб - Сухопутні війська ЗСУ

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Втрати військ РФ за 25 лютого становлять понад тисячу осіб - Сухопутні війська ЗСУ

Кількість втрат російських військ становить понад тисячу за сьогодні, ЗСУ стійко тримають оборону і боронитимуть свою землю від окупанта, заявляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

"Сьогодні кількість втрат із боку окупаційних військ Російської Федерації становить понад тисячу. Такої кількості втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не мала за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, тому що Збройні сили України стійко утримують оборону та захищатимуть свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні у Facebook.

 

Теги: #рф #война #зсу #втрати
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