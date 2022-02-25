ЄС у рамках санкційного пакету має намір заморозити активи Путіна та Лаврова - ЗМІ

Євросоюз збирається заморозити активи президента РФ Володимира Путіна та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках нового пакету санкцій щодо Росії, повідомляє видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

"ЄС готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках пакету санкцій, рішення щодо якого ухвалюватимуть у п'ятницю", - пише FT.

При цьому, як зазначають обізнані особи, щодо Путіна та Лаврова не впроваджуватимуть заборони на поїздки.