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15:17 25.02.2022

ЄС у рамках санкційного пакету має намір заморозити активи Путіна та Лаврова - ЗМІ

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ЄС у рамках санкційного пакету має намір заморозити активи Путіна та Лаврова - ЗМІ

Євросоюз збирається заморозити активи президента РФ Володимира Путіна та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках нового пакету санкцій щодо Росії, повідомляє видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

"ЄС готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках пакету санкцій, рішення щодо якого ухвалюватимуть у п'ятницю", - пише FT.

При цьому, як зазначають обізнані особи, щодо Путіна та Лаврова не впроваджуватимуть заборони на поїздки.

Теги: #війна #санкції #євросоюз
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