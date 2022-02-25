Через обстріли в Харкові близько 70 будинків залишилися без тепла, громадський транспорт працює в обмеженому режимі

У зв'язку з обстрілом, що розпочався, в Харкові обмежено рух громадського транспорту, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У зв'язку з тим, що зараз розпочався обстріл, я скоротив рух громадського транспорту. З метою безпеки. Прошу вас усіх спуститися на станції метрополітену, підвали та бомбосховища", - сказав Терехов у відеозверненні, поширеному пресслужбою міськради.

Він повідомив також, що комунальники працюють над відновленням подання тепла в житлові будинки.

"У нас були розбиті дві станції. Роботу однією відновлено, інша перемикатиметься, і незабаром ті будинки, яких це торкнулося, - а це близько 70 будинків, скоро будуть з теплом", - сказав Терехов.

За його словами, супермаркети працюють "тією чи іншою мірою", а торговельна мережа "Кулиничі" постачає хліб.

"Я звернувся до всіх супермаркетів. І в тією чи іншою мірою супермаркети працюють. Так, ми маємо зараз складнощі з касирами. Тому що багато хто з них живе в області, а працюють у нас, і ніхто не може зараз доїхати до Харкова. Щодо забезпечення хлібом, ми звернулися в торговельну мережу "Кулиничі" та постачають хліб. Для цього всі необхідні компоненти та хліб випікається і доставлятиметься", - сказав Терехов.

Він також поінформував, що інтернет-провайдер "Тріолан", практично скрізь відновив роботу мережі.