Міністр оборони закликає українців поширювати в соцмережах інформацію з доказами російської агресії, щоб громадяни РФ "бачили, що вони підтримують"

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає українців поширювати у соціальних мережах інформацію з доказами російської агресії проти України, щоб громадяни РФ "бачили, що підтримують".

"Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці – забруднюють свої руки кров’ю невинних людей", - написав Резніков у Facebook.

Міністр наголосив, що плани російських окупантів вдалося зламати, проте тепер важливо "знищити морок брехні, який створює Кремль", що стане "кінцем серійного вбивці та ґвалтівника, який атакує сусідів".

"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", - закликав Резніков.

Він зазначив, що важливо поширити згадані факти в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів і посадових осіб європейських країн.

"Усі, хто знає відповідні мови – ви наша зброя. Маємо продемонструвати світу, що таке тотальна оборона. І що наш народ не здолати. Ми обов'язково переможемо!", - додав він.