Події

11:32 25.02.2022

У Харкові наземний транспорт перевозить людей безкоштовно, метро працює в режимі укриття

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У Харкові наземний транспорт перевозить людей безкоштовно, метро працює в режимі укриття

У Харкові наземний транспорт курсує містом із 7:00, але не всіма маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на мера Євгена Водовозова.

"Наземний транспорт почав курсувати із запізненням, з 7:00, у зв'язку з тим, що через ситуацію водії пізніше прийшли на роботу", - сказав Водовозов.

Він також повідомив, що наземний транспорт перевозить людей безплатно. Що стосується метро, то воно слугує бомбосховищем, і не перевозитиме пасажирів до окремого розпорядження.

Теги: #метро #харків #робота
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