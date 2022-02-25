У Харкові наземний транспорт перевозить людей безкоштовно, метро працює в режимі укриття

У Харкові наземний транспорт курсує містом із 7:00, але не всіма маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на мера Євгена Водовозова.

"Наземний транспорт почав курсувати із запізненням, з 7:00, у зв'язку з тим, що через ситуацію водії пізніше прийшли на роботу", - сказав Водовозов.

Він також повідомив, що наземний транспорт перевозить людей безплатно. Що стосується метро, то воно слугує бомбосховищем, і не перевозитиме пасажирів до окремого розпорядження.