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11:20 25.02.2022

Правоохоронці кваліфікували обстріл Києва російською армією як теракт - Венедіктова

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Правоохоронці кваліфікували обстріл Києва російською армією як теракт - Венедіктова

Українські правоохоронці кваліфікували як теракт обстріл Києва російською армією в ніч на п'ятницю, унаслідок якого розпочалася пожежа в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі столиці, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"З самого ранку прокурори Києва працюють на місці влучення авіаційного снаряда, внаслідок якого сталася пожежа в Дарницькому районі. Постраждали цивільні люди. Ми кваліфікуємо це як теракт", - сказала Венедіктова у відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбуці.

Вона зазначила, що правоохоронці також розпочали розслідувати диверсію, вчинену зранку у Вінниці.

"Приблизно о 6-й годині ранку з безпілотника було влучання в будівлю точки керування польотами військового аеродрому м. Калинівка. Три особи поранені, з них двоє військових, одна цивільна. Кваліфіковано як диверсію", - наголосила генпрокурор.

Теги: #теракт #правоохоронці #обстріл
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