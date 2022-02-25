Події

11:00 25.02.2022

Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

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Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати у вільний доступ відео та припинити онлайн-трансляції.

"У Києві всіх власників вебкамер і не лише закликають не публікувати у вільному доступі відео та припинити онлайн-трансляції: цим ви допомагаєте ворогові збирати інформацію про наших військових!", - йдеться в повідомленні пресслужби Центру протидії дезінформації.

 

Теги: #україна #київ #заклик
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