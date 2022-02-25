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10:45 25.02.2022

"Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів у всій країні

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"Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів у всій країні

"Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів у всій країні через небезпеку продовження їх курсування.

Як зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі УЗ, з 25 лютого скасовано приміські поїзди Київського регіону, які курсують із Києва у напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина та між цими пунктами.

Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошина та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпеня.

В Одеському регіоні скасовано поїзди, що курсували за маршрутом Миколаїв – Херсон, Херсон – Вадим та Христинівка – Умань.

У центральному регіоні скасовано поїзди Запоріжжя – Новоолексіївка та Мелітополь – Запоріжжя.

У Львівському регіоні скасовуються електропоїзди сполученням Львів – Лавочне – Чоп з 25 лютого та назад з 26 лютого.

Також скасовано електропоїзди сполученням Харків – Козача Лопань, Мерчик – Тростянець-Смородине та Тростянець-Смородине – Люботин.

Скасовано низку приміських рейсів на сході країни: поїзди за маршрутами Харків – Бахмут, Харків – Лозова – Краматорськ та Харків – Слов'янськ не курсуватимуть до подальших вказівок.

Поїзди Маріуполь - Південнодонбаська курсуватимуть лише до Волновахи, поїзди з Лимана, Ізюма та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувата.

Поїзди Лантратівка – Кіндрашівська-Нова обмежуються по станції Новий Айдар.

"Укрзалізниця" робить усе можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація. Пасажирів просимо зберігати спокій, мати при собі документи, що посвідчують особу, бути готовими до можливих перевірок речей та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях”, - наголошують у компанії.

Теги: #укрзалізниця #графік_роботи
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