Миколаїв не здали завдяки нашим військовим, прошу бізнес допомогти з необхідним забезпеченням – голова Миколаївської ОДА

Миколаїв не зданий ворогові, оборона посилюється, заявляє голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Кім.

"Миколаїв не здали завдяки нашим військовим. Зараз ми розгортаємо оборону ще щільніше…. Ми звертаємось до бізнесу, ті, хто пропонував допомогу, великий бізнес, напишіть мені, тому що у нас є супутні завдання щодо забезпечення ліками, харчуванням, транспортом тощо", - сказав він у відеозверненні, розміщеному на сторінці у Facebook.

Голова Миколаївської ОДА додав: "Усіх запрошую приєднатися до нашої армії, посилювати її. Ми маємо чим воювати і як це робити".