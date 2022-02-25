Запорізька АЕС вивела в резерв блок №5

Запорізька АЕС о 00:17 п'ятниці відключила від енергосистеми країни та вивела в резерв п'ятий блок, повідомила пресслужба станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.