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08:16 25.02.2022

Зеленський утворив Ставку Верховного головнокомандувача

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Зеленський утворив Ставку Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба глав держави.

"У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про Ставку Верховного Головнокомандувача", відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України" постановляю утворити Ставку Верховного Головнокомандувача", - йдеться в указі.

Очолює Ставку Верховного головнокомандувача президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, координатор Ставки – секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Згідно з указом, припиняється діяльність Воєнного кабінету РНБО.

Кабінету Міністрів України, Генштабу ЗСУ, Держуправлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління в можливих місцях розгортання Ставки.

 

 

Теги: #ставка #зеленський
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