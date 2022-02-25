Ворожі ДРГ уночі намагалися зайти в тил українських військ на Донбасі, але були виявлені та знищені

Збройні сили України контролюють ситуацію в Донецькому оперативному районі станом на 07.00 25 лютого, повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у п'ятницю.

"Станом на 07:00 ранку 25 лютого ситуація у Донецькому оперативному районі залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Facebook.

У ньому уточнюється, що російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Поблизу Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти до тилу наших військ, але були своєчасно виявлені та знищені", - зазначають у штабі ООС.

Там додають, що українські захисники завдали артилерійських ударів по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати супротивника уточнюється.

"Об'єднані сили впевнено утримують свої позиції та дають гідну відсіч загарбникам", - підсумували у штабі.