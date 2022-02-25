У Києві оголошено повітряну загрозу

Київська міська державна адміністрація повідомляє про повітряну загрозу у столиці.

"Увага, це не навчальна тривога! Оголошено повітряну загрозу! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

У міськадміністрації нагадують, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття будь-якої доби.

"Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", - резюмували в адміністрації.