Події

07:25 25.02.2022

У Києві оголошено повітряну загрозу

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У Києві оголошено повітряну загрозу

Київська міська державна адміністрація повідомляє про повітряну загрозу у столиці.

"Увага, це не навчальна тривога! Оголошено повітряну загрозу! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

У міськадміністрації нагадують, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття будь-якої доби.

"Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", - резюмували в адміністрації.

Теги: #київ #загроза
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