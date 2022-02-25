Сайт Міносвіти зламали
Сайт Міністерства освіти і науки України зазнав хакерської атаки.
Станом на 7:00 на сайті замість традиційного наповнення відображається постер з антиукраїнськими гаслами та зображеннями.
Сайт Міністерства освіти і науки України зазнав хакерської атаки.
Станом на 7:00 на сайті замість традиційного наповнення відображається постер з антиукраїнськими гаслами та зображеннями.
Під Васильковом триває бій за аеропорт, через що рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі на нафтобазі – голова обладміністрації
США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні
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