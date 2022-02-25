Події

07:06 25.02.2022

Сайт Міносвіти зламали

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Сайт Міносвіти зламали

Сайт Міністерства освіти і науки України зазнав хакерської атаки.

Станом на 7:00 на сайті замість традиційного наповнення відображається постер з антиукраїнськими гаслами та зображеннями.

 

 

Теги: #хакери #міносвіти
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