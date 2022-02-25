У Старобільську Луганської області рятувальники ліквідують наслідки обстрілів, одна людина загинула, шестеро врятовано

У Старобільську Луганської області рятувальники ліквідують наслідки обстрілів, одна людина загинула, 6 врятовано, повідомляє ДСНС.

"Старобільськ Луганської області. Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів на вулиці Ватутіна та Старотаганрозькій. Триває гасіння пожежі та порятунок людей. Попередньо, 6 людей врятовано, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні ДСНС на сторінці у Facebook.