Події

07:00 25.02.2022

25 лютого: Цей день

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25 лютого: Цей день

25 лютого в Україні і світі відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ, у світі День револьвера та День відкриття спирту, Міжнародний день боротьби зі знущаннями, а також День складання географічних карт земель, що не існують. У США – День тиші, а у Франції відбудеться щорічне вручення кінопремії "Сезар". У цей день, в 1871 році народилась українська поетеса Леся Українка Православна церква вшановує День пам'яті Олексія Чудотворця.. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

25 лютого в Україні та світі святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Свято було запроваджено у 2010 році. Головне завдання інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ полягає в організації та виконанні технічного забезпечення польоту. Всю техніку інженери спочатку перевіряють на собі, тому їх професія пов'язана із щоденним ризиком.

День револьвера

Саме в цей день у 1836-му році було отримано патент на шестизарядний кремнієвий револьвер 45-го калібру. Ідея його створення належить американцю Джону Пірсону, який згодом продав її Кольту. Револьвером називається стрілецька зброя, яка застосовується для стрільби на дистанцію до 100 метрів. Недолік револьвера - обмежена кількість патронів у барабані.

Кінопремія "Сезар"

Сьогодні відбудеться вручення головної кінематографічної премії Франції "Сезар" – однієї з найпрестижніших нагород за успіхи у кіномистецтві. Вона заснована Французькою академією кінематографічних мистецтв і техніки та вважається європейським аналогом "Оскара".

Ідею премії запропонував у 1974 році продюсер і перший президент Французької кіноакадемії Жорж Кравенн. Він назвав її на честь свого друга – скульптора, відомого постмодерніста Сезара Бальдаччині. Саме він став автором хитромудрих позолочених статуеток, якими нагороджують переможців.

Церковне свято

25 лютого у церковному календарі – день пам'яті Олексія Чудотворця. Він був вихідцем із боярського роду на Русі. Мати Марія та батько Федір були боярами в Чернігівському князівстві. Хрестили його ім'ям Єлевферій. У юнацькому віці він залишив своїх батьків, вступив до Богоявленського монастиря і прийняв чернечий постриг, отримавши ім'я Олексій. Сталося це у 1320 році. Відтоді і до 40-річного віку Олексій Чудотворець проводив свій час у молитвах, праці та чернечих справах. Його дуже поважали та любили. У 1354 р. Олексія зробили митрополитом Київським і всієї Русі. Коли він прийняв управління Церквою, він став ще більше служити їй словом і ділом.Чудотворцем його назвали після того, як Олексій зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу. Помер святий у 1378 році.

Ще цього дня:

1873 – У Києві створюють Південно-Західне відділення Російського географічного товариства;

1918 – Мала Рада ухвалює закони про запровадження в УНР нового (григоріанського) календаря та середньоєвропейського часу;

1928 – Лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримує першу телевізійну ліцензію;

1956 – На XX з'їзді КПРС М. Хрущов виступає із закритою доповіддю "Про культ особи та її наслідки", яка присвячує засудженню культу особистості Сталіна;

1957 – Засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (нині "Веселка");

1999 – В Аргентині Віргінія Ріверо народжує дівчинку в ДТП (її дочка стала наймолодшою з людей, що потрапили в аварію);

2010 – У Києві відбулась інавгурація обраного внаслідок фальсифікацій президента України Віктора Януковича, у 2014 році парламент позбавив його звання.

Іменини: Олексій, Антоній, Євгенія, Марія.

Теги: #цей_день #25_лютого
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