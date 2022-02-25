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00:45 25.02.2022

Монастирський обговорив із міністрами внутрішніх справ Британії та Литви надання Україні оборонного озброєння

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Монастирський обговорив із міністрами внутрішніх справ Британії та Литви надання Україні оборонного озброєння

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів телефонні розмови з міністром внутрішніх справ Британії Пріті Пател та міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

"Як повідомила Пріті Пател, російській авіакомпанії "Аерофлот" буде заборонено польоти до Британії, а також буде введено "жорсткий експортний контроль" з техніки, що продається в Росію. Крім того, Лондон заморозить активи всіх російських банків. Планується ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Великої Британії. Запровадити санкції щодо фізичних та юридичних осіб та їх дочірніх компаній, до складу яких входить Ростех – найбільша оборонна компанія Росії", - йдеться у повідомленні за результатами розмови сторін.

Пател засудила загарбницькі дії Росії та висловила свою підтримку Україні.

У свою чергу Монастирський поінформував свою візаві про ситуацію, яка складається сьогодні через російську агресію, а також звернувся з проханням надати Україні оборонне озброєння.

Крім того, у розмові з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте Монастирський поінформував колегу про оперативну ситуацію на російсько-українському фронті та запевнив, що всі структури МВС України: Держприкордонслужба, Національна гвардія, поліцейські та рятувальники виявляють мужність, стійкість та відвагу в ході протистояння. агресії.

Водночас, міністр зазначив, що ситуація, що склалася, свідчить про те, що для захисту українського суверенітету правоохоронці потребуватимуть і подальшої допомоги у озброєнні та військовій техніці.

"Агне Білотайте запевнила, що Литовська держава й надалі всіляко підтримуватиме боротьбу українського народу з агресором і надасть усю можливу допомогу, яка у них є. Крім того, Білотайте повідомила, що Литва готова надати притулок 10 тисячам українських біженців", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #литва #мвс #британія #озброєння
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