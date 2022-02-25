Події

00:17 25.02.2022

Горить КПП ліцею "Кадетський корпус" у Сумах

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Горить КПП ліцею "Кадетський корпус" у Сумах

Горить КПП Державного ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" у м. Суми, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Учнів у ліцеї немає.

"Через дії агресора горить КПП Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України. Вихованців ліцею (підлітків) у навчальному закладі немає", - йдеться у повідомленні у Твіттері.

 

Теги: #пожежа #ліцей #суми
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