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00:05 25.02.2022

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

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Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію".

Згідно з опублікованим на сайті глави держави документом, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до частини другою статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України президент постановив оголосити та провести загальну мобілізацію.

Мобілізацію доручено провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Мобілізація проводиться протягом 90 діб від дня набуття чинності указом.

Документ передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Держприкордонслужби та інших державних органів у обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

"Генеральному штабу Збройних сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів і транспортних засобів національної економіки в межах загального терміну мобілізації", - йдеться у документі.

У ньому уточнюється, що Кабінет міністрів має забезпечити фінансування мобілізації та в рамках повноважень інших заходів, пов'язаних із оголошенням та проведенням загальної мобілізації, а Служба безпеки України повинна буде здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час мобілізації.

При цьому, місцеві органи виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців повинні будуть організувати та забезпечити своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини, тимчасове виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів.

Також вони повинні здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставку до військових частин та установ Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

"Головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій", - йдеться у документі.

 

 

Теги: #указ #мобілізація
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