ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

Збройні сили України за 24 лютого не здали агресору жодної позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, наразі налічується майже 400 убитих військових РФ, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Зона ООС - це найбільший успіх. Не здали жодної позиції наші війська. Ми завдали Росії величезних втрат. За попередніми оцінками, я вперше називаю цю цифру наразі: понад 350 убитих за першу добу росіян. Вже майже 400", - повідомив Арестович в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері у четвер.

Також, за його словами, у зоні проведення ООС на кінець дня 24 лютого збито сім російських літаків, декілька вертольотів і взято десятки російських полонених.