Події

22:57 24.02.2022

ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

1 хв читати
ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

Збройні сили України за 24 лютого не здали агресору жодної позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, наразі налічується майже 400 убитих військових РФ, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Зона ООС - це найбільший успіх. Не здали жодної позиції наші війська. Ми завдали Росії величезних втрат. За попередніми оцінками, я вперше називаю цю цифру наразі: понад 350 убитих за першу добу росіян. Вже майже 400", - повідомив Арестович в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері у четвер.

Також, за його словами, у зоні проведення ООС на кінець дня 24 лютого збито сім російських літаків, декілька вертольотів і взято десятки російських полонених.

 

Теги: #донбас #ситуація #арестович
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 24.02.2022
Ситуація у Донецькому оперативному районі на 20:00 напружена, але контрольована

Ситуація у Донецькому оперативному районі на 20:00 напружена, але контрольована

19:07 24.02.2022
Спроба прориву російських окупаційних військ у районі Пищевика завершилася невдачею – штаб ООС

Спроба прориву російських окупаційних військ у районі Пищевика завершилася невдачею – штаб ООС

10:40 24.02.2022
Арестович: Перший удар РФ по Україні провалився, незначні втрати не знизили боєздатності ЗСУ та силових структур

Арестович: Перший удар РФ по Україні провалився, незначні втрати не знизили боєздатності ЗСУ та силових структур

06:37 24.02.2022
ППО веде вогонь по цілях над Одесою – ЗМІ

ППО веде вогонь по цілях над Одесою – ЗМІ

05:48 24.02.2022
Україна запросила термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку зі зверненням т.зв. "ЛДНР" до Росії про військову допомогу - Кулеба

Україна запросила термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку зі зверненням т.зв. "ЛДНР" до Росії про військову допомогу - Кулеба

05:45 24.02.2022
Путін заявив про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі

Путін заявив про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі

12:46 23.02.2022
Воєнний стан в Україні буде запроваджено лише у разі потреби - Данілов

Воєнний стан в Україні буде запроваджено лише у разі потреби - Данілов

20:51 22.02.2022
На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

20:45 22.02.2022
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

20:37 22.02.2022
Під час обстрілу Мар'їнки був поранений мирний житель

Під час обстрілу Мар'їнки був поранений мирний житель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

13 українських прикордонників героїчно загинули на о. Зміїний

Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

13 українських прикордонників героїчно загинули на о. Зміїний

На околицях Сум тривають воєнні дії

Українська армія відбила автомобільний міст під Херсоном і закріпилася на лівому березі Дніпра

Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

Політичне та військове керівництво Польщі захоплюється стійкістю української армії – Кулеба

Цивільні літаки США не літатимуть поблизу України

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть виїхати за межі країни

США впровадили санкції проти білоруських банків та офіційних осіб, включно з міністром оборони

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА