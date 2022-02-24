Події

22:55 24.02.2022

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

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"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30 у зв'язку з підключенням української енергомережі до європейської.

"У соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи. Саме так працює ворог! Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі", - йдеться в повідомленні на сторінці національної енергетичної компанії "Укренерго" в четвер.

"Укренерго" офіційно спростувало цю інформацію та заявило, що енергосистема працює в нормальному режимі й працюватиме.

"Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі! Споживайте відповідально та не ведіться на провокації ворога", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #енергетика #спростування
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