Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30 у зв'язку з підключенням української енергомережі до європейської.

"У соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи. Саме так працює ворог! Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі", - йдеться в повідомленні на сторінці національної енергетичної компанії "Укренерго" в четвер.

"Укренерго" офіційно спростувало цю інформацію та заявило, що енергосистема працює в нормальному режимі й працюватиме.

"Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі! Споживайте відповідально та не ведіться на провокації ворога", - зазначено в повідомленні.