Події

22:50 24.02.2022

США впровадили санкції проти білоруських банків та офіційних осіб, включно з міністром оборони

1 хв читати
США впровадили санкції проти білоруських банків та офіційних осіб, включно з міністром оборони

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про санкції проти 24 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони Віктора Хреніна, за підтримку військової операції Росії в Україні.

"Міністерство фінансів США продовжує завдавати збитків військовим і фінансовим спроможностям Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій. Крім того, завдяки взаємозв'язку між двома країнами дії Мінфіну, вжиті сьогодні проти Росії, також завдадуть серйозних економічних збитків режиму Лукашенка", - йдеться у заяві глави Мінфіну Джанет Єллен.

Під санкції, зокрема, потрапили два білоруські державні банки - "Белинвестбанк" і "Банк Дабрабыт".

Обмежувальні заходи, крім Хреніна, також упроваджуються проти держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

Теги: #сша #мінфін #санкції #білорусь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:10 24.02.2022
Цивільні літаки США не літатимуть поблизу України

Цивільні літаки США не літатимуть поблизу України

22:38 24.02.2022
Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів і вплинуть на багато галузей - Мінторг США

Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів і вплинуть на багато галузей - Мінторг США

22:19 24.02.2022
США планує дати Україні нову оборонну зброю

США планує дати Україні нову оборонну зброю

22:07 24.02.2022
Байден: США працюватимуть із країнами світу над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін

Байден: США працюватимуть із країнами світу над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін

22:00 24.02.2022
Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

21:54 24.02.2022
Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими самими руйнівними, як російські кулі, ракети й танки

Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими самими руйнівними, як російські кулі, ракети й танки

21:45 24.02.2022
Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

21:43 24.02.2022
Байден не виключає санкцій проти Путіна

Байден не виключає санкцій проти Путіна

21:41 24.02.2022
Байден характеризує відносини з РФ як розірвані і не планує поки що переговори з Путіним

Байден характеризує відносини з РФ як розірвані і не планує поки що переговори з Путіним

21:30 24.02.2022
США розповсюджують санкції на представників російської еліти

США розповсюджують санкції на представників російської еліти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

Командування об'єднаних сил закликає всіх патріотично налаштованих громадян стає у стрій - штаб ООС

ОСТАННЄ

На околицях Сум тривають воєнні дії

Українська армія відбила автомобільний міст під Херсоном і закріпилася на лівому березі Дніпра

Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

Політичне та військове керівництво Польщі захоплюється стійкістю української армії – Кулеба

ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть виїхати за межі країни

Прокуратура продовжує фіксувати факти ведення РФ агресивної війни, жоден злочин не залишиться безкарним

Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА