США впровадили санкції проти білоруських банків та офіційних осіб, включно з міністром оборони

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про санкції проти 24 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони Віктора Хреніна, за підтримку військової операції Росії в Україні.

"Міністерство фінансів США продовжує завдавати збитків військовим і фінансовим спроможностям Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій. Крім того, завдяки взаємозв'язку між двома країнами дії Мінфіну, вжиті сьогодні проти Росії, також завдадуть серйозних економічних збитків режиму Лукашенка", - йдеться у заяві глави Мінфіну Джанет Єллен.

Під санкції, зокрема, потрапили два білоруські державні банки - "Белинвестбанк" і "Банк Дабрабыт".

Обмежувальні заходи, крім Хреніна, також упроваджуються проти держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.