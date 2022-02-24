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22:48 24.02.2022

Прокуратура продовжує фіксувати факти ведення РФ агресивної війни, жоден злочин не залишиться безкарним

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Прокуратура продовжує фіксувати факти ведення РФ агресивної війни, жоден злочин не залишиться безкарним

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що органи прокуратури продовжують документувати злочини, скоєні РФ щодо України.

"Органи прокуратури, як і вся Україна, згуртовані і мобілізовані та продовжують виконувати свої конституційні функції. Жоден злочин Росії не залишиться незафіксованим і непокараним - це наш обов‘язок і ми не зраджуємо присязі", - повідомила Венедіктова у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці у Facebook у четвер увечері.

За її словами, прокурори активно реагують на всі злочини в умовах збройного конфлікту.

"Постійно оновлюється інформація щодо кількості поранених і загиблих військовослужбовців і цивільних осіб, руху військової техніки, вчинення обстрілів військових частин і об’єктів цивільної інфраструктури. Ми безупинно продовжуємо документувати всі факти та вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, диверсій, незаконного перетину державного кордону України, планування, підготовки та розв‘язування та ведення агресивної війни", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що за фактами загибелі цивільних осіб розпочинається розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

"Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права - військовим і міжнародним злочином, на який поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду", - пояснила вона.

Вона подякувала українцям, журналістам за фіксацію злочинів - фото та відеосвідчення дій агресора – та направлення їх на гарячу лінію прокуратури.

"Ми тримаємося, бо ми всі разом! Стійка нація, скоординовані правоохоронні органи та міцна армія. Віримо в наших сміливих воїнів та Україну", - підсумувала генпрокурор.

 

Теги: #прокуратура #війна
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