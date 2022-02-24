Події

22:30 24.02.2022

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

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Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що важкі бої продовжуються на Луганщині, Сумщині, на північ від столиці, також непроста ситуація на півдні країни.

"Шановні співгромадяни! Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно утримують оборону. До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян уже стали до лав Сил територіальної оборони", - написав він на сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що важкі бої продовжуються на Луганщині, Сумщині, на північ від столиці, непроста ситуація на півдні країни.

"Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили біля Харкова. Змусили замовкнути та відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон", - додав він.

Міністр заявив, що Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант, але армія готова зустріти його.

"Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, отриманої від партнерів. Її буде ще більше. Світ починає впроваджувати санкції. У Росії розпочалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються про ціну путінського безумства", - наголосив він.

Джерело: https://www.facebook.com/100063790800238/posts/354838346652523/?d=n

Теги: #рф #війна #резніков
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