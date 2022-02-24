Події

22:17 24.02.2022

Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

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Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

Після вторгнення РФ на територію України злочинність знизилася практично до нуля, у жодному місті немає ні пограбувань, ні мародерства, повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Отримав зведення щодо поліції в Україні. Після вторгнення злочинність впала практично до нуля. Жодних пограбувань і мародерства немає в жодному місті України", - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі у четвер увечері.

Він зазначив: "Поліцейські отримали вказівку суворо реагувати на будь-які спроби розгойдувати ситуацію".

Геращенко нагадав, що робота поліції триває у посиленому режимі.

 

Теги: #мародерство #мвс #війна
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