Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

Після вторгнення РФ на територію України злочинність знизилася практично до нуля, у жодному місті немає ні пограбувань, ні мародерства, повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Отримав зведення щодо поліції в Україні. Після вторгнення злочинність впала практично до нуля. Жодних пограбувань і мародерства немає в жодному місті України", - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі у четвер увечері.

Він зазначив: "Поліцейські отримали вказівку суворо реагувати на будь-які спроби розгойдувати ситуацію".

Геращенко нагадав, що робота поліції триває у посиленому режимі.