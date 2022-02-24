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21:45 24.02.2022

Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

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Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

Президент США Джо Байден заявив, що США та Європа зроблять кроки, щоб позбавити найбільші російські держкомпанії можливості отримувати гроші від американських та європейських інвесторів.

"У вівторок ми зупинили можливість для російської держави отримувати гроші від американських та європейських інвесторів. Наразі ми зробимо такі самі обмеження проти найбільших російських держкомпаній", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Теги: #сша #україна #росія
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